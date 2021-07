REMO X BRUSQUE | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Remo e Brusque se enfrentam pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida está marcada para esta quarta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Baenão, em Belém. Sem vencer na competição há sete partidas, o Leão está na lanterna com apenas sete pontos. Na última rodada perdeu para o Vila Nova em casa, aumentando ainda mais a crise no clube. Contudo, uma vitória pode tirar a equipe até da zona de rebaixamento. Depois de duas derrotas seguidas na competição nacional, contra Guarani e CSA, o Brusque mira a reação diante do Remo. O time catarinense tem a presença confirmada do artilheiro Edu, com oito gols na Série B, e também aposta no entrosamento do grupo. No momento, o Quadricolor aparece na nona posição, com 13 pontos e quase 50% de aproveitamento.

Escute AO VIVO: