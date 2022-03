Hoje tem Campeonato Paraense de 2022, e quem entra em campo é o Clube do Remo e Caeté, as equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final. O último duelo entre as equipes foi no jogo de ida, na qual a partida terminou empatado,1 a 1.

A partida vai ser nesta terça-feira (22) a partir das 20h no Banpará Baenão. O Leão vai em busca de uma vitória para tentar avançar na competição. Caso haja novamente um empate, o resultado será decidido nos pênaltis, quem vencer se classifica para semifinal.

A transmissão do jogo de logo mais, será feito pela Super Marajoara 1130 ao vivo, com narração de Frank Souza, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira