REMO X CAMPINENSE | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 06.06.2022

Nesta segunda-feira (6) é dia de fechamento da 9ª rodada da Série C para o Clube do Remo e o Campinense -PB, a partida irá acontecer no Estádio Banpará Baenão a partir das 20h.

Atualmente a equipe azulina está na 7ª colocação, com 13 pontos, e terá chances de subir de posição se ganhar a partida desta noite. A equipe soma quatro vitorias, um empate e três derrotas na competição. No seu último confronto em campo contra o Floresta-CE, o Leão venceu por 2 a 0.

Já o seu adversário Campinense ocupa a 16ª colocação, com apenas nove pontos. A Raposa vem de uma derrota para o Vitoria por 1 a 0.

A partida de logo mais terá transmissão ao vivo a partir das 19h pelo canal da A Província do Pará e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação