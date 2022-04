REMO X CRUZEIRO | COPA DO BRASIL | 19.04.22

O Clube do Remo entra em campo nesta terça-feira (19) para encarar o Cruzeiro de Minas Gerais, pela Copa do Brasil, a partida será no Estádio Evandro Almeida.

A partida de logo mais será de grande importância, pois se o Clube do Remo vencer vão levar para casa 3 milhões de reais, uma ótima grana para quitar as dividas da instituição e terminar o CT de Outeiro.

Para quem não sabe o Remo não perde para a Raposa há 42 anos, a ultima vez que o Cruzeiro conseguiu vencer o Remo foi em 1979, no Mineirão.

A partida começa a partir das 21h30 e terá a cobertura da Super Marajoara AM-1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens Gabriel Freitas e Plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira