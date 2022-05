REMO X FLORESTA – CE | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 29.05.2022

Neste domingo (29) o Clube do Remo recebe em casa a equipe do Floresta-CE, para disputarem mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série C 2022. O foco do clube Azulino é tentar voltar ao G8 da Terceirona do Brasileiro.

No elenco azulino, quem não vai estar atuando no jogo de hoje é o meia-atacante Erik Flores, que está detido em Erechim,no Rio Grande do Sul, desde a última segunda-feira(23), por deixar de pagar pensão alimentícia, que segundo informações, o valor chega a R$ 250 mil. O Jogador só será liberado se for quitado sua divida ou se o atleta entrar em um acordo com a mãe da filha de Erick.

Diante dessa situação o Técnico Bonamigo, buscou outras alternativas para montar uma equipe mais forte e com sede de gol para noite deste domingo (29). As opções para hoje são o meio-campista Paulinho Curuá e Maciel na posição de meia e também o Marco Antônio. O Renan Castro entra como titular no lugar de Leonan, que está suspenso devido uma contusão.

A partida de logo mais, será ás 19h, no Estádio do Baenão, com cobertura ao vivo pelo Canal da Provincia do Pará e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130 , com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira