Neste domingo (05) o Clube do Remo enfrenta o Independente, de Tucuruí na estreia do Campeonato Paraense 2023. A partida será no Estádio Evandro Almeida, em Belém, pela primeira rodada do Parazão. O jogo inicia às 17h com transmissão ao vivo com a equipe dos titulares do esporte pela Rádio Super Marajoara AM 1130, em conjunto pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

E para esse jogo de estreia no Parazão, a torcida azulina vai estar em peso no campo, já que de acordo com diretoria remista, todos os ingressos de arquibancadas da Avenida Almirante Barroso foram vendidos. O jogo de hoje tem um gostinho a mais, já que o clube retorna ao campo após quase 5 meses fora dos gramados em decorrência da sua eliminação na série C e também pela desistência de disputar a Copa Verde de 2022, além de tudo isso a equipe está completando neste domingo 118 anos, e como presente para os leoninos nada mais justo do que uma vitória né mesmo?!

Mas tudo vai depender se o Galo Elétrico de Tucuruí deixar, o galo que vai ciscar no terreno do adversário já com o objetivo de ficar pelo menos entre os quatros primeiros colocados do torneio, para quem sabe assim, se aproximar de uma vaga nas competições nacionais do próximo ano. Sobre a equipe do Independente Tucuruí o elenco terá um desfalque preocupante, pois o Deola ex-goleiro do Palmeiras não poderá está na partida devido uma entorse no tornozelo, mesmo com o desfalque anunciado, a expectativa para mais tarde é positiva.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira