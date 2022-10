REMO X INTERNACIONAL | COPA DO BRASIL SUB-20 | 16.10.2022

Hoje (16) tem Remo e Internacional disputando a Copa do Brasil Sub-20, a partida será no Baenão ás 16h. a partira terá transmissão ao vivo pela equipe de rádio da Super Marajoara AM 1130, e também pelo canal do youtube de A Provincia do Pará.

O Remo nunca soube o que é chegar na fase final da competição nacional. Durante a primeira fase da Copa do Brasil, os leoninos passaram pela Capital-TO, e agora, enfrenta o internacional em dois jogos.

Após esse primeiro confronto entre as equipes no Baenão, o segundo reencontro será no dia 22 de outubro, no sábado, ás 15h, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS).

Foto: A Província do Pará