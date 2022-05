REMO X MIRASSOL | SÃO JOSÉ X PAYSANDU | SÉRIE C | 15.05.2022

Neste domingo (15) o Remo entra em campo e enfrenta o Mirassol pela sexta rodada da Série C do Brasileirão, a partida ocorre no estádio do Baenão, ás 17h o Remo precisar vencer para voltar pelo menos ao G8, já que está fora da zona de classificação.

O seu adversário, Mirassol é líder da Série C, foram quatro vitorias e um empate ao longo do campeonato.

A partida será transmitida ao vivo pela equipe da Super Marajoara AM1130.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira

E mais tarde, também teremos mais uma importante partida, que será ás 19h, entre as equipes de São José e Paysandu, será a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partida será no Estádio Francisco Novelletto Neto, chamado de Paaso d’Areia.

Os bicolores ocupam a sexta posição na competição, somando um total de 2 vitorias e 3 empates. Já o seu adversário São José, está na 16º posição da Série C e soma um total de 1 vitoria, 2 empates e 2 derrotas.

A partida será transmitida ao vivo pela equipe da Super Marajoara AM1130.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira