AO VIVO – REMO X NÁUTICO | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 24.09.2021

O Clube do Remo recebe o Náutico a partir das 19h desta sexta-feira, no Baenão, em Belém, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida tem como um dos principais destaques a volta do público ao estádio azulino – com apenas 30% da capacidade permitida pelo poder público municipal e estadual, o local deve receber quase quatro mil torcedores.