Neste primeiro domingo (3) de julho Remo e Paysandu se enfrentam pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro. Este clássico do futebol paraense, vai ocorrer ás 17h no Estádio do Baenão e terá transmissão ao vivo pelo canal de A Província do Pará e com a equipe da Radio Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Marco Antônio Pina, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Para o clube azulino, retornar para o G-8 é prioridade neste RExPA, a equipe não vence já faz três jogos, e hoje vai estar diante do seu maior rival em campo. Atualmente o Leão ocupa a 11º colocação somando 17 pontos.

Para o Paysandu a situação é bem mais confortável, os bicolores são o vice-líder da tabela na competição, mesmo estando muito bem na tabela do campeonato, o Paysandu não vence há dois jogos. No seu ultimo confronto, a equipe empatou com o Brasil de Pelotas.

Agora prepare sua torcida e acompanhe os lances da rodada dessa tarde, acessando nossos canais de comunicação.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira