Prontos para o primeiro Re-Pa do ano? Pois então prepare sua torcida que neste domingo (03) tem Remo e Paysandu em mais um clássico paraense, a partida vai ser no Estádio do Baenão as 18h, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2022. O Jogo de volta já está marcado para quarta-feira(06) no Estádio da Curuzu.

Remo tenta levantar mais uma vez a taça pelo Parazão, desde 2019 o Clube do Remo não sabe o que é o gostinho da vitória pelo Campeonato Paraense, como a partida de logo mais será em casa, o clube tem a vantagem de conhecer bem seu campo e usar isso ao seu favor para realizar uma boa partida.

Por outro lado o Paysandu estar em busca do tricampeonato, em 2020 o Papão venceu os dois jogos e conquistou o tão desejado troféu. Atualmente, o Paysandu fechou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 17 pontos.

O Jogo deste domingo (3) terá transmissão ao vivo a partir das 15h, pela equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagem de Gabriel Freitas e Plantão com Carlos Alberto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira