REMO X SÃO JOSÉ-RS | SÉRIE C | 23.04.22

O Clube do Remo entra em campo neste sábado (23) para enfrentar o São José-RS no Estádio Evandro Almeida, pela terceira rodada do Brasileirão Série C, a partir das 19h. a partida de logo mais terá cobertura completa pela equipe da Super Marajoara AM1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Remo e São José chegam neste duelo, com uma vitória e uma derrota desde o começo do Campeonato Brasileiro. A expectativa para o jogo demais tarde são as melhores possíveis, já que dos últimos seis jogos do Remo em casa, ele venceu quatro disputas.

Assista ao vivo em:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira