REMO x TAPAJÓS | Parazão | 10-02-2022

Nesta quinta-feira (10) o Remo e Tapajós se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Paraense, a partida vai acontecer no Estádio Baenão, a partir das 20h.

Apesar de o Clube do Remo não ter tido um bom desempenho nos dois primeiros jogos, o último confronto contra o Itupiranga, a equipe azulina venceu o adversário por 3 a 1, o que deixou mais tranquilo a equipe. Até agora o Leão ocupa a primeira colocação no Grupo C, com um total de sete pontos.

Já o Tapajós, vem de um empate e uma derrota, na ultima rodada o time conseguiu ganhar de 1 a 0 do Castanhal , na ultima rodada, o que acabou colaborando para a equipe ficar na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três na menos que a líder da chave, Tuna Luso.

Você pode acompanhar a transmissão ao vivo no link:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira