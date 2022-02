Hoje (13) a noite o Clube do Remo e Tuna Luso entra em campo e disputam a quinta rodada do Campeonato Paraense 2022.

O duelo vai acontecer no Baenão, as 18h, com transmissão ao vivo pelos nossos canais de comunicação, com narração de Carlos Magno e comentários de Pio Netto.

O Clube Azulino vem liderando o Grupo C, com 10 pontos, já o Tuna Luso está no topo do grupo A com 7 pontos.

Acompanhe ao vivo o clássico de hoje a noite em:

Jornalista: Marina Moreira