O Clube do Remo enfrenta nesta terça-feira(29) a Tuna Luso, o duelo acontece no Estádio do Baenão a partir das 20h, a partida é válida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense 2022 (Parazão).

No jogo de ida, o Clube do Remo venceu a Tuna por 2 a 1, na partida de hoje o Leão tem a vantagem do empate para avançar á final, já para o seu adversário, vai precisar de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar direto.

A transmissão do clássico desta noite será ao vivo pela Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira