REMO X VITÓRIA | CAMPEONATO BRASILEIRO | 09.04.2022

Sem tempo para comemorar o 47º titulo, conquistado em cima do Paysandu pelo Campeonato Paraense, o Clube do Remo precisa focar agora na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

A estreia no Campeonato Brasileiro vai ser neste sábado (9) as 17h, no Estádio Baenão, em Belém, o Clube azulino enfrenta o Vitória-BA. Os dois times foram rebaixados da série B no campeonato do ano passado.

O Remo conquistou seu 47º titulo do Campeonato Paraense, durante a temporada foram 14 jogos, sendo seis vitorias, seis empates e duas derrotas.

O Vitoria-BA foi eliminado pelo quarto ano consecutivo na primeira fase do Campeonato Baiano, atualmente o time está sendo liderado pelo Geninho, eu um elenco de 23 contratações realizadas.

O jogo será transmitido ao vivo pela equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagem de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Acesse para assistir ao vivo:

YouTube.com/supermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira