Remorso mortal: após matar ex-mulher, criminoso jogou-se de moto sobre ônibus

Depois de matar a ex-mulher a facadas por ciúme, ontem (13), na frente do filho do casal, de 9 anos, um homem fugiu de motocicleta em alta velocidade e bateu de frente com um micro-ônibus, ficando gravemente ferido. Hoje (14), o assassino também morreu em decorrência dos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Civil, o autor do feminicídio, Edson Lira Santana, matou a ex-companheira Auriane Coelho Teixeira, de 26 anos, quando ela estava em casa com a criança, após uma discussão, no bairro São Francisco, na periferia de Santarém, Região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará.

O crime ocorreu no domingo à noite, motivado por ciúme. Na fuga, o autor do crime se envolveu em um acidente e foi socorrido no Pronto Socorro Municipal de Santarém, onde morreu hoje. Há uma versão de que ele jogou a moto em cima do micro-ônibus de propósito, tentando o suicídio.

A criança viu tudo, desde o momento da briga entre o casal até a morte da mãe. Uma irmã da vítima disse que o casal mantinha um relacionamento conturbado.

Conforme testemunhas, Edson Santana foi até a casa da ex-mulher e começou uma discussão com ela.

Em seguida, o homem esfaqueou a mulher várias vezes e fugiu na moto dela. Na altura da avenida Moaçara com a Cuiabá, ns rodovia BR-63, ele bateu de frente com o veículo de passageiros.

Edson Santana já respondia por outro crime de homicídio, cometido em 2016, também a facadas, tendo como vítima Edinaldo Rodrigues de Lima, durante uma briga de bar.

