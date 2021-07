Renan Bolsonaro debocha de BBB e participa de outro reality

Filho caçula do presidente da República, Renan Bolsonaro fechou contrato para participar do reality show Mansão Vix e voltou a desdenhar do Big Brother Brasil, da Rede Globo.

Em entrevista à influenciadora Fernanda Passon, ele disse esperar que a emissora da família Marinho acabe, mas revelou que aceitaria participar de outros programas, como A Fazenda, da Record TV.

– Se a Globo existir até lá, do mesmo jeito [eu] não participaria [do BBB] – repetiu a frase publicada por ele nas redes sociais, que repercutiu na última semana.

Renan participou das gravações da Mansão Vix entre os dias 23 e 26 de julho, em Guarapari, no Espírito Santo. O programa é exibido por meio da página oficial do reality, no Instagram, e reúne 25 influenciadores digitais para participar de provas, festas e brincadeiras propostas pelos organizadores.

Na entrevista após as gravações, Renan descartou seguir carreira na política e afirmou que deseja ser influenciador.

– Eu não entrei na política porque eu não me identifiquei. Eu tentei entrar em sintonia com a família, mas não é para mim não. Aí eu fui para o meio digital. Eu tive a oportunidade porque meu pai acabou me lançando aí – relatou.

De acordo com Renan, o pai apoia a sua escolha, apesar de ter sido contrário em um primeiro momento.

– No começo, ele não viu com bons olhos, como todo pai, [pois] é novidade. Ele falou assim “acho que não vai dar certo”, no começo. Mas, depois que ele foi entendendo, eu fui explicando para ele como é ser influencer digital, ele acabou gostando e hoje em dia está 100% me apoiando.

