Renato Gaúcho aceitaria salário menor no Flamengo, diz jornal

O técnico Renato Gaúcho parece estar disposto a treinar o Flamengo. Segundo o jornal Extra, Portaluppi aceitaria reduzir pedida salarial para se tornar treinador do clube carioca.

Após resultados ruins, Rogério Ceni está bastante pressionado no rubro-negro. O time vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro e faz campanha irregular na competição nacional.

Mas ainda segundo o jornal, o nome de Renato não é bem visto por alguns dirigentes do time do Rio de Janeiro, o que pode impedir o acerto com o ex-treinador do Grêmio.

Com Renato no retrovisor, Rogério Ceni terá oportunidade de reencontrar o caminho das vitórias contra a Chapecoense no domingo (11/7) contra a Chapecoense, no Maracanã.