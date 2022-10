RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS: CAIXA oferece desconto de até 90% para quitar débitos na Campanha Você no Azul 2022

Que tal regularizar todas as suas dívidas? A CAIXA anunciou, nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, que quem quiser quitar dívidas e ficar com a conta no azul terá até 90% de desconto no saldo total do débito. A Campanha Você no Azul 2022 pode ser validada pelos canais digitais da CAIXA, onde cerca de 70% das propostas já estão habilitadas para efetivação.

Quem preferir, pode acessar as propostas pelo site www.caixa.gov.br/vocenoazul, pelos telefones 4004 0 104, para quem estiver nas capitais, ou no WhatsApp CAIXA, que é o 0800 104 0 104, para demais localidades.

Ainda é possível validar as propostas nas Lotéricas CAIXA e no Caminhão Você no Azul, que estará em várias cidades do país. Nessa rodada, o veículo estará até esta sexta-feira, 7 de outubro, em Colatina, no Espírito Santo. Em Guarapari, também no estado capixaba, de 10 a 14 de outubro. Em Uberaba, Minas Gerais, do dia 17 ao dia 21 de outubro. De 24 de outubro a 1 de novembro, a ação itinerante também estará em Goianésia, Goiás, e em Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo a presidente da CAIXA, Daniella Marques, a expectativa é de que sejam renegociados até um bilhão de reais em dívidas em atraso. Ela explica que, com a campanha, o banco quer ajudar o brasileiro a recomeçar e a empreender, sem dívidas e com fôlego financeiro.

“Somos, a CAIXA, enquanto banco social, de todos brasileiros. Temos 148 milhões

de clientes e buscamos aprofundar a nossa atuação, para que o brasileiro tenha seu nome limpo e, principalmente, se insira nos mercados. Essa é uma campanha importante, que ajuda no recomeço. Estamos atravessando um período virtuoso, com maior população ocupada da história, um boom no empreendedorismo.’’

A Campanha Você no Azul 2022 contempla contratos de 4 milhões de clientes pessoa física e 396 mil pessoa jurídica. Mais de 80% podem liquidar seus débitos por até mil reais. O vice-presidente da Rede de Varejo da CAIXA, Júlio Volpp, explica mais:

“Só para dar um exemplo, um exemplo clássico: às vezes, a pessoa está devendo o cartão de crédito e o cheque especial. É um cliente só, mas são dois contratos, e poderá renegociar as duas dívidas se estiverem atendidas nessa condição de atraso.”

Segundo a CAIXA, os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto.

A campanha Você no Azul 2022 está em vigor, em todo o território nacional, até 29 de dezembro.

Para mais informações, acesse www.caixa.gov.br/vocenoazul.

Fonte: Brasil 61