Renzo Saravia é mais um reforço do Botafogo de Textor

O Botafogo segue preparando o seu retorno a elite nacional com reforços. Nesta terça-feira o Alvinegro confirmou a chegada de Renzo Saraiva, que estava no Internacional.

Saraiva assinou contrato até o fim de 2022, com possibilidade de renovação. O argentino estava livre depois de negociar sua rescisão com o Porto, de Portugal, clube com o qual tinha vínculo, mas onde pouco atuou: foram seis jogos na temporada 2019/20.

Desde 2020 no Internacional, Saraiva teve bons momentos com a camisa colorada. Ao mesmo tempo sofreu com problemas no joelho. Lesões que justificam a cautela do Botafogo em fazer um contrato longo com o lateral. Cria do Belgrano, Saravia jogou ainda pelo Racing na Argentina e é o terceiro reforço confirmado no Alvinegro, depois do zagueiro Philipe Sampaio e do meia Lucas Piazon.

Texto retirado de ogol.com.br