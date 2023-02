Repórter beijado à força diz que foliona não agiu por maldade e faz alerta sobre assédio

O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco, disse que a foliona que o beijou à força durante uma reportagem sobre o Galo da Madrugada não agiu por maldade. Mesmo assim, ele fez um alerta sobre assédio no Carnaval.

“A viralização do vídeo é muito importante pra gente fazer o alerta sobre essa questão do beijo forçado no Carnaval, que acontece muito aqui nas ladeiras de Olinda. Beijo forçado não é legal, é assédio sim, independentemente se é do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Não pode. Se não está permitido, não é pra fazer”, disse Rodrigo.

O repórter também o beijo que levou. Segundo ele, a foliona era uma telespectatora conhecida, chamada Grande Mamis.

“No caso da Grande Mamis o que aconteceu é que ela é uma telespectadora muito querida nossa, já me acompanha há algum tempo, já fez isso outra vez, na gravação de João Gomes. Eu sei que ela não fez por maldade. Conversei com ela, já disse a ela que não faça mais, que não é bacana e que não é legal”, afirmou o repórter.