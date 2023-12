Repórter da Globo sofre tentativa de assalto em entrada ao vivo

A repórter Juliane Massaoka, da TV Globo, sofreu uma tentativa de assalto quando fazia uma entrada ao vivo para o programa Encontro, na Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (8). A repórter estava conversando com a apresentadora Patrícia Poeta quando um homem, de bicicleta, tentou puxar o celular de sua mão. Ela, no entanto, conseguiu segurar o aparelho.

– Gente, quase fui assaltada, Patrícia do céu (…). O cara está na bicicleta ali, e tem polícia aqui na avenida – comentou.

Repórter da Globo sofre tentativa de assalto ao vivo na Avenida Paulista https://t.co/spskhNGcry #g1 pic.twitter.com/Ey8W47B6vY — g1 (@g1) December 8, 2023

Em nota após o ocorrido, a Secretaria da Segurança Pública paulista disse que assim que tomou conhecimento das imagens, acionou o setor de investigação para analisá-las e tentar identificar o autor da tentativa de furto. A pasta disse que tem desenvolvido ações para combater o roubo, furto e receptação de celulares.

– Até novembro a operação resultou em 70 pessoas presas na região central, sendo 12 adolescentes detidos, 124 bicicletas apreendidas e 55 celulares devolvidos às vítimas. O policiamento na Av. Paulista até a Praça Roosevelt foi reforçado com 358 policiais a mais, por meio da Atividade Delegada – disse a secretaria.

Após o ocorrido, a repórter fez uma postagem nas redes sociais narrando o episódio e agradecendo o apoio da equipe. Juliana ainda relatou que ela e os colegas estavam bem.

– Difícil descrever o sentimento, talvez um misto de impotência com tristeza e medo – resumiu.

Confira, na íntegra, o texto escrito pela repórter:

A arte salva! E uma boa equipe mais ainda!

Hoje sofri uma tentativa de assalto durante um link ao vivo para o Encontro com @patriciapoeta

Em plena luz do dia, com câmeras de segurança, câmera da TV Globo e viaturas da polícia militar a menos de uma quadra de distância. Difícil descrever o sentimento, talvez um misto de impotência com tristeza e medo.

Mas isso não pode nos paralisar. Graças a Deus esse assaltante não estava armado e o segurança @rodriguescelso1986 foi ágil, segurou o cara e só soltou quando viu que eu estava inteira e com o celular na mão.

Que sorte eu tive! Às vezes vejo na internet reclamações de gente que diz que o programa fala demais da violência, que o assunto é pesado… pois saibam que tudo o que a gente quer é trazer leveza, arte, entretenimento e notícias boas. Mesmo com o susto, mostramos o lindo trabalho do violonista @victor_gmartins e contamos um pouco da história da Avenida Paulista, que vai muito além do episódio registrado hoje.

Mas infelizmente tem dias em que a violência se impõe e a gente fala dela, denuncia, na esperança de ver mudanças.

Pra quem se preocupou: eu e equipe estamos bem, com todos os nossos pertences e já voltamos à TV Globo em total segurança.

Prontos pra voltar ao batente e fazer o que a gente ama. Espero cada vez mais realizar esse trabalho contando boas histórias, mas sempre que for necessário, assuntos pesados serão denunciados também.

Boa sexta-feira a todos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo