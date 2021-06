Repórter faz sexo com entrevistado durante matéria

A dinamarquesa Louise Fischer, de 26 anos, repórter da Radio4, protagonizou uma entrevista inusitada de repercussão internacional. Ela decidiu fazer sexo com o entrevistado durante a reportagem sobre a reabertura de um clube de swing.

Em entrevista exclusiva ao “Page Not Found”, a jornalista disse respeitar os críticos, mas acredita que não ultrapassou os limites éticos do jornalismo: “Participar ativamente da reportagem é comum na Dinamarca”, afirmou.

Page Not Found: Em algum momento passou pela sua cabeça que você poderia fazer sexo durante a reportagem?

Louise: Eu tinha uma ideia de que faria sexo, mas não queria que fosse algo obrigatório. Eu queria fazer isso se fizesse sentido para a reportagem. Então tomei minha decisão final de fazer sexo quando estava no clube de swing e quando comecei a falar com as pessoas e percebi como elas são tímidas. Foi porque topei a atividade sexual que eles toparam falar comigo mais abertamente e também dessa forma os ouvintes puderam ter uma experiência plena da noite de reabertura no clube.

Page Not Found: Então não foi acidental?

Louise: Não, não foi acidental. Fazia parte da minha estratégia fazer uma reportagem o mais genuíno e próximo possível da realidade. Eu queria levar os ouvintes o mais perto possível do clube de swing e das pessoas. Queria que os ouvintes sentissem como se estivessem lá.

Page Not Found: Foi a sua primeira vez num clube de swing?

Louise: Sim, foi.

Page Not Found: Como você descreve o homem com quem fez sexo no clube?

Louise: Ele foi muito gentil e demonstrou muito respeito. Ele estava muito atento para não cruzar nenhuma das minhas barreiras.

Page Not Found: Por que você escolheu exatamente esse homem?

Louise: Exatamente porque ele foi gentil comigo e era bonito.





Por: O Liberal