Repórter Marcos Uchôa encerra carreira no jornalismo; despedida ocorre na segunda-feira (8)

Após 34 anos no Grupo Globo e 38 de jornalismo, o repórter Marcos Uchôa seguirá novos caminhos. Após cobrir dez Jogos Olímpicos, oito Copas do Mundo e oito guerras e entrevista alguns dos maiores ídolos da história do esporte, decidiu encerrar o ciclo como repórter e traça novos planos:

“Quero fazer alguma coisa, ter uma ideia, uma ONG e certamente pôr no papel o livro, que tanto me cobraram, e que eu sempre quis escrever. Vai ser sobre as coisas que vivi, as coisas que penso. Numa reportagem, você pode até deixar escapar uma opinião, mas no livro poderei ser claro. Falar de racismo, da situação da mulher, do desemprego dos jovens, economia. A ideia é fazer uma comparação destes temas, tão importantes para o Brasil de hoje, com o que vi lá fora durante todos estes anos”, revelou em entrevista ao GE do Rio de Janeiro.

A despedida de Marcos Uchôa será na próxima segunda-feira (8), no programa Bem Amigos, do SporTV, com Galvão Bueno, colega de profissão e amigo. Ao lado de Galvão, Uchôa dividiu algumas coberturas importantes, como as cerimônias de abertura e encerramento dos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Uma das poucas profissões em que você melhora com o tempo é o jornalismo. Eu termino a minha carreira como um jornalista muito melhor. Agradecido e lisonjeado”, concluiu.

Fonte O Liberal