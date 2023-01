Repórter sofre tentativa de roubo quando ia entrar ao vivo

Um repórter da Record TV sofreu uma tentativa de assalto enquanto se preparava para entrar ao vivo, nesta segunda-feira (23). Na ocasião, Marcos Guimarães mexia em seu celular quando um homem passou de bicicleta ao seu lado e tentou retirar o aparelho subitamente de sua mão, falhando no processo.

Mesmo com a câmera da emissora diante do jornalista, o criminoso não se intimidou ao tentar realizar o roubo, que acabou sendo registrado e transmitido no noticiário Balanço Geral.

– Vocês não vão acreditar, para tudo, pelo amor de Deus. Eu já passei por isso. Ele acaba de sofrer uma tentativa de assalto. Nós temos imagens disso, eu estou recebendo aqui agora. Por favor, coloca no ar. A imagem acabou de ser feita – disse o apresentador.

Ao vivo no #BalançoGeral: repórter do Balanço Geral quase tem o celular roubado por ladrão em bicicleta



➡ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/8J4JL1HaF1 — Balanço Geral (@balancogeral) January 23, 2023

Após o susto, o repórter chegou a gritar: “Segura aí, ladrão”, mas não obteve sucesso. Em relato aos espectadores, ele afirmou que é a segunda vez que presencia um assalto no local durante seu trabalho.

– Eu quase que fui vítima. A gente estava aqui preparado para fazer uma entrada ao vivo, quando, de repente, passou um rapaz de bicicleta e camisa vermelha. Ele passou uma vez, observou, eu estava aqui conversando com a nossa chefia para saber a próxima entrada dos nossos links aqui, e aí passou esse rapaz de bicicleta. Ele olhou, viu a situação, deu a volta e passou novamente, só que a gente já estava atento. Então eu segurei o aparelho, estava bem próximo aqui, e ele não conseguiu levar – explicou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais