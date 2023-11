Representantes da Bélgica visitam a Prefeitura na perspectiva de contribuir com a COP-30

Representantes do governo da Bélgica no Brasil, o embaixador Peter Claes e o cônsul honorário da Bélgica no Pará, Clóvis Carneiro, visitaram na manhã desta quinta-feira, 30, a Prefeitura de Belém. Entre os pontos de pauta dos visitantes estava a preparação de Belém para a realização da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP-30), no mês de novembro de 2025.

Os visitantes foram recepcionados pela Secretária Municipal de Educação do Município, Araceli Lemos, e pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Belém, Aldenor Júnior. Tendo em vista a Conferência do Clima, os anfitriões fizeram um relato sobre as experiências da cidade ao que diz respeito a grandes eventos.

Durante o encontro os representantes da Bélgica se disponibilizaram a contribuir com a Prefeitura ao que se refere às tecnologias na área de saneamento e de pesquisa de línguas, experiência que já existe no Suriname e em Santarém.

O estreitamento das conversas entre o governo belga e a Prefeitura de Belém visa, por exemplo, a instalação de sistemas de saneamento remoto, que podem ser implantados na região das ilhas, pelo motivo de ser uma tecnologia que pode ser implantada em pequenas unidades de tratamento de água e esgoto e para produção de água potável.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: COMUS