Representantes da Embaixada dos Estados Unidos participam de reunião sobre a COP-30 na Prefeitura de Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu em audiência os representantes da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, na tarde desta quarta-feira, 17. A equipe formada pelo ministro conselheiro para Assuntos Políticos, Jesse Levinson, o chefe adjunto de Política Externa, Alexander Grupman e outros dois representantes da embaixada norte-americana, conheceu projetos da gestão municipal para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30), que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025.

Projetos – Os diplamatas dos Estados Unidos receberam informações sobre as parcerias e métodos de colaboração para a realização do evento, que vai reunir milhares de líderes dos governos de todos os continentes em Belém, além de representantes de diversas entidades e organizações da sociedade civuil organizada para debater a crise climática mundial e as soluções para enfrentá-la.

Os projetos em andamento pela gestão municipal e outros planejados, como a macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, do Una e do igarapé Mata Fome foram apresentados ao representantes do governo dos Estados pelo prefeito de Belém. Edmilson Rodrigues também informou sobre outros projetos prioritários para a cidade receber a COP-30, assim como as ações de incremento para que a população possa receber os eventos e ainda as comemorações de 200 anos das relações Brasil-Estados Unidos também foram debatidos na reunião.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Amaralis Marisa/Agência Belém