Representantes de escolas de samba de Belém se reúnem com a gestão municipal para organizar o carnaval 2023

Dirigentes da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) se reuniram com representantes das escolas de samba do município para discutir propostas e organização do Carnaval de 2023, na manhã desta terça-feira, 9.

Os representantes das Escolas de Samba Associadas (ESA) entregaram um documento com sugestões para o carnaval, que foi recebido pelo diretor-geral da Fumbel, Jamil Mouzinho; Cláudio Rego (Deac) e pelo assessor do gabinete municipal, Edmilson Novaes. O documento agora segue para apreciação do prefeito Edmilson Rodrigues.

Consenso – Jamil Mouzinho explica, que a reunião evidencia a prática da Prefeitura de Belém de ampla discussão e escuta das agremiações participantes. “Essa prática é importante para que realizemos um desfile dentro de uma discussão ampla com os envolvidos no segmento e para chegar a um consenso para o Carnaval 2023”, destaca.

“Essa reunião foi de suma importância para a celeridade do carnaval e as escolas de samba vão fazer um grande espetáculo novamente”, declara o presidente da ESA, Paulo Roberto Pinto.

Texto: Lorena do Couto

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes