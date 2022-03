Republicanos do Pará muda liderança mas o trabalho continua forte

O Deputado Estadual Fábio Freitas, deixou de ser o presidente do Republicanos no dia 28 de fevereiro, desde então, quem assume a presidência do Republicanos no Estado do Pará é o secretário nacional do partido, Evandro Garla, que de acordo coma nota dos republicanos, estará ampliando o trabalho realizado e tornando, assim, o estado como sua base de atuação na posição de secretário nacional.

O Deputado Estadual Fabio de Freitas continuará na Executiva Estadual, como secretário-geral, participando em conjunto com o deputado federal Vavá Martins e com a deputada estadual Professora Nilse Pinheiro, para o continuo fortalecimento e consolidação do partido em todo o Estado do Pará e na Região Norte do Brasil.

Em 3 anos de trabalho pelo estado do Pará, o deputado estadual Fabio de Freitas, que é natural de São Bernardo do Campo (SP)já atingiu 59 projetos aprovados, 213 moções, 76 requerimentos, 189 projetos de lei, 786 ofícios expedidos para órgãos Estaduais, Federais e Internacionais, 16 sessões solenes e especiais e 8 audiências públicas.

