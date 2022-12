Reserva de Cristiano Ronaldo faz 3, Portugal goleia por 6 a 1 e avança

Após 16 anos, Portugal está de volta às quartas de final da Copa do Mundo. No banco durante 73 minutos após se desentender com o técnico Fernando Santos, Cristiano Ronaldo viu seus companheiros atropelaram a Suíça com uma vitória por 6 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Lusail. Por ironia do destino, Gonçalo Ramos, que começou como titular na vaga do craque, foi o grande destaque da partida, com três gols. Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão completaram a goleada dos portugueses, enquanto Akanji fez para os suíços.

Agora, Portugal terá pela frente o surpreendente Marrocos nas quartas de final. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama.

Mesmo com seu maior astro no banco de reservas, Portugal não se intimidou e foi o dono da partida no primeiro tempo, mostrando um jogo coletivo poderoso. Logo aos 16 minutos, justamente o substituto do camisa 7, o jovem Gonçalo Ramos, abriu o placar após girar na área e chutar sem ângulo para marcar um belo gol.

A vantagem animou o time português, que passou a sufocar ainda mais a Suíça, que não conseguiu ter sucesso na marcação e pouco se arriscava no ataque. Aos 32, o veterano Pepe subiu de cabeça após cobrança de escanteio e ampliou, fazendo os portugueses irem para o vestiário com dois gols de vantagem.

Na volta para o segundo tempo, a Suíça se viu obrigada a tentar sair mais para o jogo, mas acabou dando espaço para os portugueses ampliarem. Gonçalo Ramos marcou logo no início após belo cruzamento vindo da direita. Logo depois, em belo contra-ataque, com troca de passes envolvente, Raphaël Guerreiro marcou o quarto.

Os suíços enfim chegaram e conseguiram diminuir com Akanji após cobrança de escanteio, mas não tiveram forças para esboçar qualquer tipo de reação e Gonçalo Ramos voltou a brilhar. Após receber na área, o camisa 26 recebeu na área e tocou de cavadinha para o fundo das redes, marcando o quinto gol português. Em seguida, os 29 minutos do segundo tempo, Fernando Santos atendeu ao pedido dos torcedores e colocou Cristiano Ronaldo em campo. O camisa 7 chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Já no fim, Rafael Leão fez bela jogada individual e marcou um golaço para selar o massacre dos portugueses: 6 a 1.

