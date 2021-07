Reservatórios de água do Conjunto Canarinho, em Belém, passarão por limpeza

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que, na próxima semana, será realizada a limpeza dos reservatórios do sistema Canarinho, que atendem o Conjunto Canarinho, no bairro do Tapanã, em Belém. Para realizar o serviço será necessário interromper o abastecimento de água nos seguintes dias e horários:

Dia 15/07, de 14h às 17h.

Dia 16/07, de 14h às 17h.

Após a realização do serviço o abastecimento será regularizado de forma gradativa, de acordo com o percurso da água na rede.

Fonte: Agência Pará