Residencial em Marabá oferece oportunidades para crianças e adultos

O Projeto de Trabalho Técnico Social desenvolvido pela Prefeitura de Marabá, junto com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) e parceria com a Secretaria de Assistência Social (SEASPAC), mais a Caixa Econômica Federal, tem oferecido oportunidades para crianças do núcleo da Morada Nova do Residencial Jardim do Éden, através da capoeira.

São trinta crianças que participam três vezes na semana das oficinas de capoeira. A coordenação é quem faz o cadastro das crianças na qual são disponibilizados uniformes para cada aluno escrito.

O projeto que tem duração de 12 meses, e ocorre há três meses, oferecendo não só oficinas de capoeira mais também cursos profissionalizantes para adultos, e acompanhamento social para as famílias, com profissionais da área da pedagogia, assistência sociais, administradores entre outras.

“Este projeto faz parte da construção do Residencial e deveria ter acontecido no período de construção, mas por vários motivos não foi realizado em tempo da construção. Estamos recebendo uma receptividade muito boa da comunidade, pois são diversos serviços em execução e ainda teremos vários outros”, pontuou, Lucia Martins do Nascimento, coordenadora do Projeto

Fotos: Aline Nascimento