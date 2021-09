Residências e comércios devem ficar atentos a construção adequada nas calçadas de Belém

Calçadas elevadas, rampas, escadas de qualquer material ou garagens na calçada e obstruções são alguns dos exemplos de irregularidades que contrariam a legislação previsto no código de posturas do município, que podem levar a penalidades. Sendo assim a prefeitura de Belém vem trabalhando com uma nova metodologia de orientações para os riscos de obras, por isso proprietários que pretendem construir ou reformar calçadas de suas residências ou comércios deve ficar atentos para não infringir as normas de acessibilidade.

O Núcleo Setorial Do Código De Posturas (NSCP) que funciona na secretaria municipal de urbanismo (Seurb) é um dos órgãos que elabora e estabelece entre outras medidas, o padrão adequado de calçadas com relação a vários aspectos, como elevação, inclinação, revestimento, nivelamento e alinhamento.

Segundo o diretor do Núcleo Do Código De Posturas, o cidadão que for construir uma calçada pode solicitar orientação, de forma gratuita, à Seurb para realizar a obra dentro das normas previstas no Código de Posturas e evitar as irregularidades e sanções.

Para denunciar qualquer violação do código de posturas, entrar em contato pelo numero (91) 3039-3707 ou via Whatsapp (91) 98418-3491, no horário das 8h às 13h, a denúncia também pode ser feita por escrito na sede do órgão, localizada na Avenida Governador José Malcher, n° 1622, bairro Nazaré. A denúncia é anônima e o denunciante precisa informar o local corretamente para poder haver a fiscalização no endereço informado.

Foto: Ascom/Seurb