Resorts alcançaram 63% de ocupação, alta 12% em relação a 2019

Em setembro, a alta foi de 22%, quando a taxa de ocupação dos resorts brasileiros passou de 52%, em 2019, para 64%, em 2022. Em relação aos segmentos, durante o 3º trimestre do ano, os resorts de praia obtiveram 65% na taxa de ocupação (6% superior a 2019) e os de interior 59% (26% maior que em 2019). A pesquisa mostra ainda que a maioria dos resorts estão localizados na região Nordeste com 53,9%, seguida pelo Sudeste com 23,8% e Sul com 14,6%.

A nova edição aponta que o perfil dos hóspedes se manteve estável em comparação de um ano para outro. As famílias estão presentes na maioria dos resultados com percentual correspondente a 72% em 2022; os casais representaram 15%, tanto em 2021 quanto em 2022; grupo de amigos foi de 8% no ano passado e neste também; e, hóspedes a trabalho obtiveram 1% em 2021; já em 2022 trabalho representou 4% e hóspedes 1%. “A retomada se apresenta em diferentes aspectos nas regiões do país, sendo os Resorts de praia pressionados por aumento mais expressivo nas suas receitas que nas taxas de ocupação, e os de interior no sentido inverso. Os Resorts de Praia consolidaram a retomada da ocupação e diária média á partir de agosto, e os de interior já em julho. Toda a cadeia está se readequando para a consolidação da retomada, sendo 2022 um ano promissor a nível de resultados”, disse Rodrigo Galvão diretor geral do Transamérica Comandatuba e membro do Comitê de Inteligência de Mercado da Resorts Brasil.

Imagem: Jefferson Severino/Ronabar