Restaurante celebra aniversário de Belém com prato exclusivo

“Filhote 400 anos”, criado pelo restaurante Engenho Dedé, homenageia a força gastronômica da região.

Belém completa 407 nesta quinta-feira, 12 de janeiro, e, para comemorar a data, o restaurante Engenho Dedé, localizado no piso 1 do Boulevard Shopping, ensina a fazer uma receita tradicional do estabelecimento e que foi criada especialmente para o aniversário da cidade, quando a capital paraense se tornou quadricentenária: o “Filhote 400 anos”.

O prato é a cara de Belém. Além do filhote, peixe comum da bacia amazônica, o preparo também leva outros ingredientes comuns da alimentação dos moradores da região como a farofa de camarão e a geleia de açaí. O preparo é rápido e dura em torno de 30 minutos.

De acordo com Victhor Vieira, gestor do restaurante, o local possui um tripé culinário que chama a atenção do público: uma mistura de raízes amazônicas, mineiras e nordestinas. E, para celebrar o aniversário de Belém, a receita foi pensada de forma a homenagear a cultura gastronômica do Pará.

“O restaurante, que faz parte do Grupo Dedé, está em Belém há quase 8 anos. Temos uma relação próxima com os nossos clientes e sempre buscamos propiciar as melhores experiências a todos. Por isso, fizemos uma receita especial que simboliza toda a potência da gastronomia local”, afirma Victhor.

Siga a receita e faça em casa:

Ingredientes

250g de filhote

150g de farofa de camarão

30ml de zeite

30ml de caldo de frutos do mar

30g de sal

50g de geleia de açaí

Sal

Modo de preparo

1 – Tempere o peixe com azeite, alho e sal;

2 – Leve o peixe à churrasqueira até que ele fique dourado;

3 – Sirva com as guarnições.

Foto: Divulgação