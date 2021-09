Restaurante do Combu tem alvará suspenso após parte da palafita ceder durante show, em Belém

Incidente ocorreu no feriado de sete de setembro durante show da cantora Viviane Batidão

Chão cede durante show em restaurante de palafita na ilha do Combu, em Belém

O restaurante da ilha do Combu, em Belém, onde parte do piso cedeu na noite da última terça-feira (7), durante show da cantora Viviane Batidão, foi embargado nesta quarta-feira (8). O proprietário foi notificado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Defesa Civil e pela Polícia Civil, responsável pela emissão do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Em nota, a administração do estabelecimento informou que o show foi cancelado logo após o incidente e que a quantidade de pessoas estava dentro do permitido pelo decreto estadual. Ainda de acordo com a administração do restaurante, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestaram ajuda aos presentes e os responsáveis pelo local já estão realizando a manutenção do piso conforme orientação dos bombeiros.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que informou que a corporação não foi acionada para a demanda em questão. A Defesa Civil inclusive ressalta que quem habilita ou não o funcionamento de estabelecimentos comerciais é o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil.

O restaurante ainda informou que houve correria logo após o incidente e uma cliente acabou caindo, mas logo foi atendida e seguiu para a travessia para Belém.

De acordo com testemunhas, no início da apresentação, muitas pessoas se aglomeraram em frente ao palco, o que teria ocasionado a queda de parte da palafita. Não houve feridos.

Não é a primeira vez que a aglomeração de pessoas ocasiona problemas nas estruturas de restaurantes da Ilha do Combu. Em julho de 2020, um grupo de dez pessoas se juntou para fazer uma foto e o piso do restaurante cedeu. Sobrecarga e falta de manutenção causaram o desabamento, segundo a perícia.

FONTE G1 PA