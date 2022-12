Restaurante Popular da Prefeitura de Belém tem programação de fim de ano

O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura de Belém, preparou uma programação especial de fim de ano. Serão servidos cardápios especiais e uma programação cultural para alegria dos frequentadores do espaço nas sextas-feiras, 23 e 30 deste mês de dezembro.

O RP é uma política de segurança alimentar, que serve refeições nutricionalmente balanceadas com custo subsidiado para a população em condição de vulnerabilidade social. A estrutura é mantida, por meio do Banco do Povo de Belém. O Restaurante serviu 521 mil refeições ao longo destes dois anos de gestão do prefeito Edmilson Rodrigues.

Na sexta-feira, 23, antevéspera do Natal, o Coro Vozes em Movimento, formado por servidores municipais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração (Semad), vai se apresentar a partir do meio-dia. Dez cantores fazem parte do coro. Eles irão apresentar o repertório de músicas natalinas e regionais.

Nesse dia, os usuários do Restaurante Popular poderão saborear o cardápio de coxa e sobrecoxa ao molho de ervas, arroz à grega, farofa de soja, salada refrescante com alface, tomate e manga, feijão temperado e sobremesa de salada de fruta.

Nesse dia também haverá a distribuição de cocadas produzidas por alunas do programa de qualificação profissional Donas de Si, da Prefeitura de Belém, que também é operacionalizado pelo Banco do Povo de Belém.

E na sexta-feira, 30, penúltimo dia do ano, a cantora Mariza Black vai colocar o público no clima de réveillon com sucessos de samba e carnaval, acompanhada de músicos.

Nesse dia será servido o cardápio de estrogonofe de carne, arroz branco, batata frita, farofa de soja, feijão e gelatina de sobremesa.

Ainda serão distribuídas mudas de espécies vegetais produzidas pela Granja Modelo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Restaurante

O Restaurante Popular serve diariamente 1.200 refeições prontas com nutrientes balanceados e de qualidade, contendo de 600 a 800 calorias. O custo de cada refeição é de R$ 6,28, mas com o subsídio da Prefeitura, no valor de R$ 4,28, cada refeição é vendida a R$ 2,00 ao consumidor. O serviço é prestado por meio da empresa contratada CZN Alimentação.

O Restaurante Popular fica localizado na Tv Aristides Lobo, 290, no bairro da Campina. O funcionamento acontece de segunda à sexta-feira, no horário do almoço, com atendimento das 11h às 11h20 para públicos prioritários (idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência) e os demais até às 14 h.

