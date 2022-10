Restaurante Popular serve frango no tucupi para celebrar o Círio de Nazaré

O Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura de Belém, serviu um cardápio especial ao público nesta sexta-feira, 7, que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O prato de coxa e sobrecoxa assados de forno com molho de tucupi reduzido fez alusão à tradição gastronômica típica da quadra nazarena. Além disso, o espaço recebeu uma berlinda com imagem da Padroeira dos Paraenses e decoração com balões. O Restautante é administrado por meio do Banco do Povo de Belém.

O fotógrafo aposentado Valdeci Ferreira Maia, de 77 anos, aprovou a refeição. “Gostei da comida, está ótima”, elogiou. “Está digno (o prato) de ante-véspera do Círio. O paraense não pode deixar de comemorar. Esse período é sagrado”, disse. “Eu sempre vinha aqui, parei durante a pandemia e retornei há cerca de um mês e meio. Estou gostando”, completou.

“A comida está muito boa, muito gostosa”, comemorou a doméstica Edinéia Gomes, de 67 anos. Além do frango com tucupi, a refeição também foi composta de sala de alface e tomate, farinha, feijão e arroz com jambu, além de mousse de manda como sobremesa.

Acolhimento – A coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, destacou que o cardápio especial e a decoração de Círio são uma forma de acolher de forma festiva o público atendido pelo Restaurante Popular. “O Círio nos mobiliza a celebrar, fazer um almoço diferente e trazer a santinha para aqueles que queiram manifestar a sua devoção”.

O estabelecimento é uma política de segurança alimentar que comercializa refeições ao valor simbólico de R$ 2,00, pois a Prefeitura subsidia o custo em R$ 4,28, ou seja, o valor total de cada refeição nutricionalmente balanceada é de R$ 6,28.

O Restaurante Popular funciona na Rua Aristides Lobo, 290, de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, com atendimento de público prioritário das 11 às 11h20.

Texto:

Enize Vidigal