Restaurante Popular tem cardápio especial em alusão ao dia dos pais

Nesta sexta-feira (12) o Banco do Povo de Belém realiza a programação do Dia dos Pais no Restaurante Popular, será servido peixe ao molho branco e frutas frescas para sobremesa. Haverá também atração cultural com a apresentação da cantora Silvinha Tavares, e também a presença do serviço de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A iniciativa é uma forma de homenagear aos pais, e também demostrar aos frequentadores dos restaurantes que são valorizados pela prefeitura. Além da alimentação essencial, o bem-estar, com saúde e a alegria das pessoas é a preocupação da Coordenação geral do Banco do Povo de Belém, responsável pela manutenção do Restaurante e coordenado pela Georgina Galvão.

O Restaurante Popular faz parte de uma politica de segurança alimentar e combate á fome, e busca servir comida de qualidade, nutritiva e com preço atrativo. Em média são atendidas 900 pessoas, as refeições custam o valor de R$ 2,00, sendo o valor subsidiado pela Prefeitura m R$ 4,28.

Serviço

Restaurante Popular

Horário: 11h ás 13h

Local: Rua Aristides Lobo, 290, bairro da Campina

Foto Reprodução: Ascom Banco do Povo