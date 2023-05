Restaurantes, em Belém, se prepararam para o Dia das Mães

Estabelecimentos esperam aumento de fluxo e faturamento para a data, contratam novos funcionários temporários e fazem ações para atrair clientes.

Os empresários de bares e restaurantes estão otimistas na capital paraense para o Dia das Mães, que costuma ser a segunda melhor data do ano para o setor. Em Belém, muitos estabelecimentos apostam em diferenciais para atrair os clientes, como é o caso do restaurante Engenho Dedé, localizado no localizado no piso 1 do Boulevard Shopping.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, entre os atrativos está a venda de cestas especiais para o Dia das Mães, com produtos selecionados do empório. Os clientes possuem a chance de montar cestas personalizadas com produtos que muitas vezes na cidade são encontrados apenas no restaurante.

“Os produtos do nosso empório são selecionados, com diversos itens importados. Então, os filhos poderão dar esse presente exclusivo para as suas mães. Além disso, todos os anos preparamos ações para que o público se sinta à vontade em nosso espaço”, destaca.

O Engenho também espera uma grande movimentação para o domingo, 14, Dia das Mães, já que famílias costumam sair para celebrar e comemorar. O restaurante estará funcionando normalmente para receber os clientes, com o cardápio que mescla a culinária nordestina, amazônica e mineira.

E para suprir o aumento de demanda no período, que também tende a se estender para os outros dias do mês, o restaurante vai reforçar a equipe com a contratação de funcionários temporários.

“Apostamos muito em iniciativas que proporcionem aos clientes experiências exclusivas. Aqui é possível encontrar os gostos e sabores de várias regiões do país. Além de um ambiente agradável, com área para as crianças, as famílias poderão ter uma culinária de alta qualidade”, finaliza Mateus.

Foto: Divulgação