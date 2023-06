Restos humanos são achados em região onde ator desapareceu

O Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino, nos Estados Unidos, informou que restos humanos foram encontrados na área das montanhas de Mount Baldy, no estado da Califórnia, região onde o ator britânico Julian Sands desapareceu há cinco meses. O artista fazia trilhas pelas montanhas em janeiro deste ano, época de inverno rigoroso na região, quando sumiu.

De acordo com as autoridades, os restos humanos foram achados por pessoas que caminhavam pela região e que contactaram a Delegacia do Xerife de Fontana. Os investigadores informaram que a identificação dos restos humanos deve ser concluída na próxima semana.

A descoberta acontece exatamente uma semana depois que as buscas pelo ator foram retomadas, em 17 de junho. Em fevereiro, as buscas foram reduzidas depois que as equipes de resgate foram prejudicadas pelas condições climáticas adversas, que deixaram a região coberta por gelo e neve.

Em sua carreira como ator, Sands é famoso por ter atuado nas séries Smallville e Dexter, e nos filmes Uma janela para o amor, Aracnofobia e Despedida em Las Vegas.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez