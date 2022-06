Resultados de exame em formato on-line contribui para a proteger o meio ambiente

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), implantou mais um projeto sustentável, que tem como objetivo impulsionar praticas de preservação do meio ambiente. Agora, todas as entregas dos resultados de exames e laudos em raio -X e mamografia serão entregues de forma virtual.

Por meio do telefone celular e no computador a nova tecnologia, denominada de Telerradiologia, podem ser visualizadas pelas plataformas, assim como pelo portal entrega.elevaportal.com/entrega ou através de QR Code. Essa iniciativa, faz com que o papel deixe de ser utilizado dando vez para a tecnologia e assim preservando o meio ambiente.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o desperdício anual com papel no brasil chega a 200 milhões de folhas, isto é, são 400 mil resmas, aproximadamente, representando 20 mil árvores retiradas do meio ambiente.

O novo formato de entregas de resultados, além de proteger e pensar no futuro do planeta, ainda contribui para que o paciente não se preocupe em sair de tão longe para ir buscar seu resultado de exames.

Foto: Reprodução Ascom Santa Casa