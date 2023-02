Resumo BBB 23 de 28/2: brother tira satisfação com Key Alves e sister garante treta na madrugada

O Jogo da Discórdia deixou a casa agitada; confira os destaques da madrugada de terça!

rende no BBB 23! Após os brothers escolherem alvos para ouvirem verdades e assumirem consequências, o papo sobre jogo repercutiu noite adentro. Teve participante explicando questões levantadas na dinâmica, sister “agendando a próxima treta” e muitas análises de game. Quer saber tudo que rolou na madruga? Cola no resumão do gshow!

+ Jogo da Discórdia tem lavação de roupa suja, troca de farpas e embate de sisters

Colocando os pingos nos is 🗣

No Jogo da Discórdia, Larissa expôs Key Alves. Além de falar sobre o ciúmes que a sister sentia de Gustavo, a professora de Educação Física explanou que a jogadora de vôlei já falou mal de Fred Nicácio, seu aliado no game, para outros brothers da casa. A informação chegou como uma bomba no Quarto Fundo do Mar. 💣🐟

Após a dinâmica, o médico foi tirar satisfação. Key Alves explicou que só deu sua opinião sobre o embate entre Nicácio e Cristian. “A gente estava falando do Cris e eu peguei e dei minha opinião, que não te compromete em nada comigo. Eu continuo sendo sua amiga, só que eu não acho certo e não vou passar pano. Só que para mim morreu ali”, disse ela.

Mesmo com a explicação de Key, Fred disse que se sentiu exposto. O brother voltou a falar sobre o assunto mais tarde, na frente dos outros aliados, no Quarto Fundo do Mar. “Quando alguém que não é aliado meu, que é adversário meu, puxa um assunto sobre mim, ele quer reforçar com você, ou com quem for, o que ele pensa”, avaliou o médico.

Fred Nicácio diz que não se sente protegido por aliada no BBB 23

Treta agendada ⏰

Reality bom é reality com treta! E no BBB 23 tem até treta agendada. 😅 Após o Jogo da Discórdia, Cara de Sapato propôs uma nova reunião de condomínio, mas nem todos toparam. Em conversa no Quarto Deserto, no entanto, Larissa incentivou Amanda a expor o que ouviu da conversa de Key Alves e Cezar. A médica estava escondida com Cara de Sapato quando pegou os dois falando sobre Domitila.

“Eu vou falar pra ela”, disse Amanda. “Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois”, diz Larissa, prevendo o fogo no parquinho. Amanda disse que talvez falará sobre o assunto nesta terça-feira, 28/2.

Amanda diz que vai entregar conversa de Key Alves e Cezar para sister

Análises de jogo 🎲

Depois de tantas trocas de farpas, os brothers analisaram o jogo. No Quarto Deserto, por exemplo, Bruna Griphao concluiu que Key Alves implica com as mulheres da casa mais vigiada.

“Ela tem problema com mulheres”, disparou a atriz.

Bruna Griphao avalia jogo de Key Alves: ‘O problema dela é com mulheres’

Em contrapartida, Key Alves avaliou o próprio jogo e se mostrou segura com o que fez até aqui. A jogadora de vôlei afirmou que não mentiu na casa mais vigiada.

“Eu não tenho nada para esconder, sou clara, verdadeira, falo tudo na cara e é isso. Acabou. Se eu tiver que sair por isso, saio por isso”, afirmou Key Alves.

Chumbo trocado 🥊

Cezar disparou críticas contra Amanda após o Jogo da Discórdia. Em uma conversa com Key Alves, o brother falou que a sister é hipócrita e avaliou o envolvimento dela com Cara de Sapato no jogo.

“Fiquei com vontade de falar que tá parecendo um papagaio de pirata. ‘Tudo que o Sapato fala, tu repete'”, disse Cezar sobre Amanda.

Cezar dispara sobre sister do BBB 23: ‘Tá parecendo um papagaio de pirata’

Enquanto Cezar falava da médica, ela também falava dele. Em conversa com Sarah Aline e Aline Wirley, a sister explicou o motivo pelo qual evitou conversar com o brother após a dinâmica.

“Vai rolar maior ‘auê’ de novo, ele vai pegar e sair falando, e vai se sentir novamente o injustiçado”, observou Amanda.

Faltou coragem? 👀

Ao lados dos seus aliados, Domitila lembrou da bronca que Fred levou do apresentador Tadeu Schmidt durante o Jogo da Discórdia. Na ocasião, o jornalista perguntou para ela qual consequência gostaria de receber. Segundo a sister, Fred tem medo de se expor.

“Na hora de atender ao Big Fone, se abraça com a Bruna porque não tem coragem de atender o Big Fone. Na hora que o Tadeu pergunta, ‘Você quer o quê, Domitila? Quer não sei o quê?’. Até o Tadeu falou: ‘Quem escolhe é você'”, comentou a sister.

Domitila Barros desabafa sobre brother

