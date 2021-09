Resumo do evento da Microsoft: Surface Duo 2, Laptop Studio e mais

Nesta quarta-feira (22) a Microsoft anunciou sua nova linha Surface de produtos projetados para o Windows 11. Além disso, a companhia segue apostando em duas telas com a linha de celulares Surface Duo, que utiliza Android.

Grande parte dos produtos já está disponível em pré-compra no exterior e chegará em 5 de outubro, mesma data de lançamento do Windows 11. O TecMundo reuniu aqui os principais destaques da apresentação da Microsoft. Confira!

Surface Pro 8

Considerado um dos anúncios mais esperados, o Surface Pro 8 é um “tablet 2 em 1”, com tela de 120 Hz de atualização, processadores Intel Evo de 11ª geração e Windows 11. Segundo a Microsoft, o tablet pode ter até 32 GB de RAM e possui uma bateria com autonomia de até 16 horas. O dispositivo ainda é compatível com a sua nova caneta, Surface Slim Pen 2, que pode ser recarregada diretamente da capa com teclado.

Surface Duo 2

O novo celular de duas telas da empresa promete trazer aprimoramentos em relação ao primeiro modelo, lançado no ano passado, incluindo o suporte à conexão 5G. Chegando no mercado para competir com os celulares dobráveis, o aparelho deixa de lado as telas flexíveis para apostar em um design diferente duas telas interligadas por dobradiças.

Surface Go 3

O Surface Go 3 é um tablet voltado para um uso mais casual e para o público infantil. O dispositivo conta com processadores Intel Pentium Gold 6500Y ou Core i3 — 60% mais potentes que seu antecessor —, além do Windows 11 e um aplicativo especial para gerenciamento de acesso de crianças.

Laptop Studio

O novo notebook da Microsoft apresenta um design renovado com mecanismo de mudar o ângulo do display, podendo ser utilizado de três modos: Laptop, no formato de um notebook normal; Stage, onde o usuário pode puxar a tela, deixando-a inclinada para assistir a filmes e consumir outros formatos de mídia; e o modo Studio, que funciona como um tablet, visto que o Laptop Studio também é compatível com a Surface Slim Pen 2.

Ocean Plastic Mouse

Reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade, a Microsoft lançou o Ocean Plastic Mouse, um periférico sem fio feito com plástico marinhO reciclado. O dispositivo conta com 3 botões e é compatível com Bluetooth 4.0 e superior.

Surface Adaptive Kit

O Surface Adaptive Kit é um conjunto de ferramentas e acessórios que ajudam a melhorar a experiência de pessoas com deficiência ao utilizar os novos dispositivos. O kit conta com adesivos, teclados com relevo em comandos importantes e suportes para facilitar a abertura da tampa de notebooks e montar as bases dos dispositivos.

Fonte: TecMundo