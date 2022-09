Reta final

O governador Helder Barbalho mostrou, na noite de ontem, toda a sua garra e performance para continuar governando o Estado do Pará, durante o comício que o MDB e partidos aliados fizeram na esquina das avenidas Pedro Miranda com Alferes Costa, no bairro da Pedreira do Samba e do Amor. O candidato à reeleição não demonstrou nem um pouco de cansaço físico diante de toda a maratona que está tendo de viagens e de administração na agenda oficial do Governo do Pará. Ele se disse confiante na reeleição em primeiro turno e que sua ideia é “seguir em frente”, conforme seu slogan de campanha.