Retorno às aulas é marcado por entrega de nova escola em Ananindeua

Um total de 42 mil alunos retornaram às aulas de forma presencial, ontem, segunda-feira, 01, na rede municipal de ensino de Ananindeua, na Zona Metropolitana de Belém. O município conta com 75 escolas e todas foram orientadas a manter os protocolos de segurança contra o covid-19.

“Estamos iniciando o mês de agosto que é marcante para nós. Neste momento, estamos com 75 escolas do município, com 13 anexos retornando as aulas presenciais. Todas seguindo os protocolos contra o covid. 25 escolas foram totalmente requalificadas e os alunos irão estudar com mais conforto e espaços adequados. Que possamos ter um semestre muito produtivo”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Leila Freire.

Alice de Fátima, de 8 anos, está no 2° ano e não escondeu a ansiedade pelo retorno, sentindo falta da vida escolar e dos colegas de sala de aula. “Gosto muito de estudar e já estava com saudades da escola, dos meus amigos, dos professores. Já estava ansiosa para o retorno”.

Algumas escolas municipais atendem do 1º ao 5º ano e outras vão até o 9º ano. Todas retornaram de forma normal, somente as creches que vão retornar gradualmente, cada semana será um série, iniciando pelo pré I, para que as crianças possam voltar a rotina sem problemas.

REINAUGURAÇÃO

Os mais de 230 alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Clodomir de Lima Begot tiveram uma bela surpresa ao retornarem às aulas ontem. A EMEF foi totalmente reformada e readequada, com espaços novos e aconchegantes. Ela foi entregue pelo Prefeito Dr. Daniel Santos e pela secretária de educação, Leila Freire, tornando-se a 26º escola entregue.

“Que esta escola possa trazer muita felicidades para os alunos, que possa servir de progresso para eles. Agradeço pela dedicação dos servidores que nos ajudam neste trabalho com a educação. Vamos continuar trabalhando e lutando por uma educação melhor no município, em 1 e 7 meses de trabalho já evoluímos muito com 26 escolas entregues e creches sendo construídas. Que possamos continuar caminhando unidos”, destacou o prefeito.

Daniel Santos, também destacou o retorno às aulas na rede municipal e pediu para que cada aluno cuide da escola com amor. “Estamos começando mais uma etapa no início deste segundo semestre, vamos entregar mais escolas para que cada aluno tenha conforto ao estudar. Fico feliz que as escolas do município estão ganhando este padrão igual às particulares, com salas refrigeradas, espaços de ensino pedagógicos informatizado, quadra coberta. Peço que cuidem com amor das escolas, não risquem as carteiras, é dinheiro dos pais de vocês que estão investidos em cada obra, então nos ajudem a cuidar”.

A escola que atende alunos matriculados do 1° ao 5° ano, nos turnos manhã e tarde, teve todo o espaço reformado e ganhou uma sala multifuncional dedicada para educação inclusiva. O serviço contemplou salas de aulas, espaços de convivência, banheiros, refeitório, reestruturação do telhado, troca de mobília, instalação de ar condicionado e trabalho de jardinagem, quadra coberta. Com as voltas às aulas, as crianças poderão contar com uma escola moderna e equipada e com melhores condições para o ensino.

Escolas entregues

EMEF José Maria Moraes

EMEF Raimunda Pinto

EMEF Clovis de Souza Begot

EMEF Nelson Pereira

EMEF Santa Inês

CMREI Irmã Dulce

CMREI Essencia Anani

CMREI Maria Alzenira P. Canavarro

CMREI Girassol

CMREI Ana Lucia da Silva

CMREI Célia Nazaré Aleixo

CMREI André Avelino

CMREI Marighella

EMEF Cândida dos Santos

EMEF Clodomir de Lima Begot

EMEF Professora Maria do Carmo Monteiro

EMEF Padre Gabriel Bugarelli

EMEF Padre Pietro Gerosa

UEI Vereador Celso Coelho

UEI ver. Aureliano Costa

UEI Unidos Venceremos

UEI Semente Anani

EMEF Waldemar Mendes

EMEF Nilce Alves

EMEF Nova República

UEI Sebastião Alves

Imagens: Ricardo Amanajás/Ascom/PMA