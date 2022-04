Retorno causa danos em veículos na BR-316, altura de Benevides

Motoristas que precisam fazer o retorno da Rodovia BR-316, altura do Km 27, em Benevides, na Grande Belém, encontram muitas dificuldades, já que o local ficou impróprio para o trânsito em função das inúmeras crateras, cheias de lama e água da chuva, além da falta de sinalização indicando se tratar de um retorno.



Quem trafega à noite, acaba tendo muita dificuldade para chegar ao retorno, em frente à uma torre de telefonia móvel pela margem direita no sentido Benevides-Santa Izabel do Pará.



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ esteve no local, onde testemunhou a drástica situação. Tem motorista que já danificou seu veículo por causa das crateras, da falta de sinalização indicando o retorno, além da ausência de iluminação naquele ponto da estrada.



Inclusive, boa parte da Rodovia BR-316, na Região Metropolitana de Belém, está com pontos críticos de conservação da pista, com muitos buracos, “costelas de vaca”, falta de sinalização etc. Apesar da falta de conservação na pista, que pode provocar graves acidentes, como no caso desse retorno no Km 27, as lombadas eletrônicas estão “tinindo” para multar, esvaziando o bolso do contribuinte em favor do Poder Público que não lhe dá qualquer retorno quando se trata de fazer a sua parte.



Alguns motoristas reclamam que nesta época de chuvas constantes, as coisas pioraram, principalmente em função das obras do BRT Metropolitano que, entretanto, não passam de Marituba e, portanto, ninguém entede o porquê de tanto abandono na rodovia federal após a saída de Marituba em ambos os sentidos.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar