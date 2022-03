Retorno do feriadão continua com movimento intenso na BR-316

[18:44, 02/03/2022] Roberto Barbosa Jornalista: A volta dos balneários e interior do Pará começou ontem, terça-feira, 01, no entanto, ainda é grande o movimento de veículos retornando principalmente de Mosqueiro, Salinas, Bragança e Marudá pela Rodovia BR-316. As polícias rodoviárias Federal e Estadual, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Semob e Semutrans continuam as fiscalizações para prevenir contra acidentes nas estradas.



A PRF e o Sistema de Segurança Pública devem apresentar amanhã, quinta-feira, 03, o balanço do que ocorreu na chamada “Operação Carnaval”, que começo na última quinta-feira, 24 de fevereiro e que se estenderá até a manhã de amanhã.



É que, nesta Quarta-Feira de Cinzas, foi considerado ponto facultativo até o meio-dia. Assim, muitas pessoas voltaram ontem ou deixaram a viagem de retorno para a manhã de hoje. No entanto, há um grande número de pessoas que prefere vir com mais calma e, assim, fará a viagem de volta na tarde de hoje ou na manjã de amanhã, conform explicou um agente da Polícia Rodoviária Federal, que informou ter ocorrido vários acidentes, inclusive, com vítimas fatais ao longo deste carnaval recém-findo.



Ainda segundo o agente, houve muitas notificações por excesso de velocidade, ultrapassagens imprudentes, falta de uso do cinto de segurança e direção sob efeito de bebida alcoólica. No entanto, ele disse que os números exatos serão apresentados nessa quinta-feira pela corporação.

Os trechos de maior engarrafamento, como sempre, vão desde a entrada da estrada de Mosqueiro até a entrada da sede do município de Ananindeua. A partir do km 10, o fluxo melhora.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar