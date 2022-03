Retorno: “Metralhadora giratória” de Aurélio Goiano mira prefeito e vereadores de Parauapebas￼

O polêmico vereador, Aurélio Ramos de Oliveira Neto (PSD), o “Aurélio Goiano”, protagonista de uma oposição solitária, mas ferrenha, ao Prefeito Darci José Lermen e Keniston Braga (PP), retornou para a Câmara Municipal de Parauapebas (CMP), nesta quinta-feira (3), depois de ser reintegrado ao cargo, no dia 24 de fevereiro de 2022, pelo desembargador Mairton Marques Carneiro e “desceu a lenha” nos vereadores.

Dono de uma oratória eloquente, “Aurélio Goiano” reassumiu o cargo nos braços do povo. O Plenário estava lotado de lideranças e correligionários. O discurso peculiar e agressivo jogou “na cara” dos vereadores presentes as maracutaias para caçar seu mandato. Alguns parlamentares foram acusados de terem enriquecido em um ano, comprado fazenda, chácaras ou caminhonete novas.

“Aurélio Goiano” sabe que a liminar concedida pelo magistrado poderá cair a qualquer momento, mas ele vem demonstrando maestria em aproveitar os holofotes para alimentar sua candidatura a deputado federal por Parauapebas em outubro de 2022. O discurso do parlamentar incomodou seu principal desafeto, o vereador “Zé do Bode” (MDB), visto como o principal articulador para a cassação do mandato de Aurélio Neto.

Incomodado com as alfinetas e vaias da plateia, “Zé do Bode” chamou “Aurélio Goiano” de babaca e caloteiro. A turma de “Aurélio Goiano” acusa os vereadores Rafael ribeiro (MDB) Keniston Braga e Darci Lermen de arquitetar a cassação do mandato do “fiscal do povo”. Todos os envolvidos na tramoia estariam mamando nas tetas da Prefeitura de Parauapebas.

O Portal Debate ouviu vários moradores da Capital do Minério, nos últimos dias, e se deparou com um desgaste gigantesco do Prefeito Darci Lermen e Keniston Braga devido as péssimas condições de manutenção em que se encontra a cidade. O afastamento do secretário municipal de Educação de Parauapebas, José Leal Nunes; a viagem para Dubai, capital dos Emirados Árabes e a iminente cassação da chapa Darci Lermen e “João do Verdurão” pela Justiça Eleitoral estão esgotando a imagem do gestor.

Como diz um velho ditado militar: “A batalha forja o soldado”. Para muita gente, o estilo antiquado de governança do Prefeito Darci já se esgotou. “Não dá mais para engolir a forma de administrar a cidade deste grupo que está há anos no poder”, afirma um empresário que pediu reserva de seu nome. Para muitos, “Aurélio Goiano” vem adquirindo musculatura política para ser o próximo prefeito de Parauapebas. “Basta o fiscal do povo não fazer nenhuma cagada”, observa a dona de casa Maria Souza.

Fonte: Portal Debate